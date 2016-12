Ator americano Vin Diesel se desculpa após queixa de assédio de repórter brasileira

O ator Vin Diesel usou sua página no Facebook para comentar o caso de assédio denunciado pela repórter brasileira Carol Moreira, que se sentiu desconfortável ao ouvir do ator comentários sobre sua aparência durante uma entrevista na Comic Con Experience, em São Paulo, no início deste mês. A conversa foi divulgada na quarta-feira (21) pela repórter e repercutiu na internet.

“Como todos sabem, tento manter as minhas entrevistas mais brincalhonas e divertidas, especialmente quando estou na zona Xander (nome do seu personagem no filme ‘Triplo X – Reativado’, filme que ele estava divulgando no país). Mas, se ofendi alguém, peço desculpas pois nunca foi minha intenção. Aqui está a versão sem cortes”, escreveu o ator, que postou um vídeo da entrevista feito por sua produção sem a edição (veja o post).

Assédio

O astro da franquia “Velozes e Furiosos” interrompeu três vezes a entrevista de dez minutos com frases como: “Você é tão bonita”, “Vamos sair daqui, vamos almoçar”, “Eu te amo”, “Estou apaixonado pela entrevistadora” e ‘Ela é muito sexy”. No final da conversa, ele chegou a se ajoelhar diante da repórter.

“Eu ri, completamente desconfortável. Não sabia muito bem o que fazer, só ria porque eu estava numa situação muito delicada”, contou Carol, ao apresentar o vídeo. “Mas a verdade é que eu não gostei disso. Na hora eu não soube reagir, mas eu estava desconfortável. Não foi legal, ele interrompeu o meu trabalho”.

A entrevista aconteceu durante a passagem do ator pelo Brasil para divulgar o novo filme da franquia “Triplo X”. Procurada durante a semana, a assessoria de imprensa da produção no país não comentou o caso.

Repercussão na internet

O nome de Diesel aparece entre os assuntos mais comentados no Twitter nesta quinta (22) por causa do episódio. Muitos usuários defendem a repórter e comparam a postura do ator à do cantor Biel, acusado de assediar uma jornalista durante uma entrevista em São Paulo, em maio deste ano. Já a maioria dos que dão razão ao ator argumenta que ele apenas elogiou a repórter, não a assediou.

Carol fala sobre cinema, séries e viagens em seu canal no YouTube. No Twitter, depois de divulgar a entrevista, ela disse que vem sendo alvo de ofensas em suas páginas nas redes sociais. “Eu estou muito triste com essa repercussão equivocada de que eu quero fama ou aparecer. Já chorei muito hoje e não consigo dormir”, escreveu nesta quarta.



