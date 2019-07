Ator da Disney Cameron Boyce teria morrido depois de uma crise de epilepsia

O ator das séries “Jessie” e “Descendentes”, Cameron Boyce, deixou o universo midiático em choque após falecer, enquanto estava dormindo, no último sábado (6). Hoje (8), o TMZ informou que fontes revelaram que Cameron teria morrido após um ataque epilético. Ainda segundo a fonte, ele estava em fase de tratamento da doença, que é caracterizada por causar convulsões nos pacientes.

O site informou que o ator foi encontrado por um colega de quarto, que pediu socorro aos paramédicos. Os profissionais da saúde teriam tentado reanimar o jovem, mas ele faleceu no local, devido a convulsão. Esta não teria sido a primeira crise epilética do ator, segundo o TMZ.

O tratamento, nestes casos, normalmente é realizado com o uso de medicamentos. Normalmente pessoas que sofrem com a doença conseguem manter as crises sob controle. O pai de Cameron publicou no Twitter um agradecimento aos fãs, que tem prestado solidariedade à família, em meio a esse “pesadelo”, como o mesmo digitou.

https://twitter.com/TheVictorBoyce/status/1147956996911427584?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1147956996911427584&ref_url=https%3A%2F%2Fistoe.com.br%2Fpai-de-cameron-boyce-desabafa-apos-morte-do-filho-vivendo-um-pesadelo%2F

