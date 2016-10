Ator de “Amor à Vida” sofre grave acidente de bicicleta em São Paulo

O ator Kiko Pissolato, que deu vida ao motorista Maciel na novela “Amor à Vida” sofreu um acidente nesta quarta (19) enquanto andava de bicicleta em São Paulo.

O ator postou uma foto em seu perfil no Instagram e aparece muito machucado, com pinos na perna. No post, ele conta o que passou e como sobreviveu.

“Em março de 2014 eu quebrei o pé esquerdo! Foi um sofrimento enorme com direito a descrença dos médicos e muitas modificações internas! Nós só aprendemos na dor! Infelizmente! Mais uma vez agora tenho a oportunidade de me reformar interiormente! Deus! Só ele sabe o porque das coisas e mais uma vez irei passar por isso! De novo! Ontem sofri um grave acidente de bicicleta em São Paulo! Graças a Deus estava de capacete! Poderia ter morrido”, conta.

“Meu desespero foi ver meu pé quebrado novamente! Agora era o direito! Quebrado igual! Cirurgia de novo! Hospital mais uma vez e meses sem andar de novo! Tudo de novo! Dor, muletas, bengala e muito aprendizado! Mas logo vai passar e será apenas mais uma vitória em minha vida! Agradeço a todas as pessoas que ficaram ao meu lado na rua e seguraram minha mão! Pessoas desconhecidas que pararam dispostas a me ajudar! Deus abençoe a vocês! Aos bombeiros e ao Samu, Deus abençoe vocês! E aos incríveis profissionais do hospital Santa Izabel estão me tratando muito bem! Obrigado!”, concluiu.

