Ator Ã© acusado de mandar espancar a ex-mulher

Uma modelo de 24 anos acusa o ex-marido, o ator Hugo Gross, de ter ordenado que dois porteiros a agredisse dentro do condomínio em que eles moravam, no Rio.

A vítima, Jéssica França Ferreira, contou que os dois funcionários do prédio a golpearam com socos e pontapés. A mulher afirmou que morou com o acusado por dois anos, e que teria ido ao prédio buscar pertences após uma briga do casal. A agressão ocorreu após a confusão entre os dois.

Na madrugada de terça-feira (29), ela teria ido buscar suas roupas e sapatos, mas teria sido impedida de entrar no prédio pelos porteiros, que teriam dito que quem pediu para agredi-la foi Gross caso insistisse em entrar no apartamento. A modelo teria pedido uma medida protetiva contra Hugo — que é quando o agressor é impedido pela Justiça de se aproximação da vítima, de seus familiares, testemunhas, tendo como limite mínimo entre eles 300 metros.

