Ator Johnny Depp faz piada sobre assassinar o presidente Donald Trump, Ã© criticado e pede desculpas

No Festival de Glastonbury, o astro de Piratas do Caribe, Johnny Depp, se empolgou na hora de zoar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Podemos trazê-lo aqui? Acho que ele precisa de ajuda”, disse o ator e músico, ainda sem cometer uma gafe. Então, ele disparou: “Quando foi a última vez que um ator assassinou um presidente?” Uou!

Johnny Depp recebeu algumas vaias, mas, na maioria, aplausos. Ele complementou de maneira mais branda, mas ainda irônica: “Eu não sou ator. Meu trabalho é mentir.” Err… Mesmo tirando o seu da reta, a sugestão de um assassinato contra Donald Trump pegou muito mal e choveram críticas ao ator. Inclusive, é claro, da residência mais poderosa do mundo: a Casa Branca.

“O Presidente Trump condena a violência de todas as formas”, inicia a declaração, de modo questionável. “E é triste que gente como Johnny Depp não siga o seu exemplo. Espero que alguns colegas do Sr. Depp se manifestem contra esse tipo de retórica tão veementemente quando seria se esse comentário fosse direcionado a um democrata oficialmente eleito”, disparou a Casa Branca, finalizando com toda razão.

Diante da repercussão negativa, coube a Johnny Depp voltar atrás e se desculpar — entre o sincero e o protocolar. “Peço desculpas pela piada ruim que eu fiz na noite passada, de mau gosto, sobre o Presidente Trump. Não me expressei como queria, eu não tinha malícia. Eu queria apenas entreter, não machucar alguém.”

