Ator americano é preso após se recusar a passar pelo detector de metais em aeroporto

O ator americano Judge Reinhold foi preso no aeroporto de Dallas, nos Estados Unidos. Ele se recusou a ir a uma sala privada para passar por uma revista e, depois, tirou a camisa e começou a gritar com os agentes do aeroporto.

Segundo um comunicado da polícia, oficiais no aeroporto foram alertados pela Administração de Segurança dos Transportes sobre um indivíduo causando uma perturbação por se recusar a submeter-se a uma triagem na área de ponto de verificação apropriada.

Em um vídeo publicado pela imprensa local, o ator aparece sendo escoltado pela polícia e, depois, sorrindo para os repórteres. “Obrigado pela exposição. Que bom que vocês estão aqui”, disse. O advogado do ator disse que Reinhold foi abordado quando sua mala disparou um alarme.

