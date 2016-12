Ator pornô que abandonou a carreira para ser agente secreto foi preso por preparar um atentado terrorista

Investigadores descobriram que o agente do Serviço de Inteligência da Alemanha detido, na terça-feira (29), suspeito de preparar um atentado islamita contra a sede da agência em Colônia, já atuou em filmes pornográficos gays. Segundo o jornal americano Washington Post, o cidadão alemão de 51 anos, casado e com quatro filhos, confessou ter se convertido ao Islã em segredo há dois anos.

O funcionário usava seu acesso ao sistema do Gabinete de Defesa da Constituição, a cargo da Inteligência doméstica no país, para reunir informações sigilosas e planejar um atentado com explosivos contra a sede. Além disso, o homem é acusado de divulgar as informações na internet usando um pseudônimo – que ele também usava em 2011, quando atuava na indústria pornô.

A descoberta sobre a vida dupla do espião islâmico foi relatada ao Post por duas autoridades alemãs envolvidas nas investigações. A prisão do funcionário causou indignação e questionamento sobre a competência da agência e da segurança doméstica do país. Enquanto desmontam células terroristas que planejam ataques na Alemanha, autoridades alemãs tropeçam em casos como o de Jaber al-Bakr, imigrante sírio preso por suspeita de planejar um atentado terrorista em um aeroporto de Berlim, que se suicidou na cadeia em meados de outubro.

Explicações.



A agência “precisa explicar imediatamente o que aconteceu e como uma pessoa assim foi contratada”, disse Hans-Christian Stroebele, membro da Comissão de Controle Parlamentar, que supervisiona o trabalho dos serviços de Inteligência alemães.

Oficiais da agência de Inteligência rebatem as críticas afirmando que a descoberta e as ações que resultaram na prisão do espião foram rápidas. Eles afirma a contratação, em abril, ocorreu após uma investigação cuidadosa, que incluiu entrevistas com ex-empregadores e conhecidos do homem.

