Ator Tim Roth revela que foi abusado sexualmente pelo avô

O ator britânico Tim Roth, conhecido por papéis em filmes como Cães de Aluguel e Pulp Fiction: Tempo de Violência, ambos de Quentin Tarantino, revelou em entrevista ao jornal britânico The Guardian que tanto ele como seu pai sofreram abusos sexuais do avô. Roth, de 55 anos, já tinha afirmado que havia sido vítima de abusos, mas sem mencionar o avô e o pai.

Em entrevista sobre a série de televisão Rillington Place, baseada nos crimes do assassino em série John Christie, o ator admitiu o ocorrido. “Ele (seu pai) sofreu abusos. Eu sofri abusos. Mas não foi ele que abusou de mim. Sofri abusos por parte do mesmo abusador do meu pai. Foi seu pai (avô do ator). Era um estuprador. Mas ninguém sabia como chamá-lo à época. Ninguém sabia o que fazer”, disse. “Por isso fiz Zona de Conflito“, acrescentou Roth, em referência à sua estreia como diretor, em 1999, com um filme no qual um pai estupra a filha.

O pai de Tim Roth, o jornalista Ernie Smith, abandonou o Partido Comunista britânico na década de 1970, incomodado pelos escândalos sexuais que foram revelados na organização, disse Roth. “Meu pai sofreu abusos quando era criança, foi uma infância terrível e ele levava essas coisas muito a sério”, afirmou.

