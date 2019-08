Atração de investimentos para o RS é tema do próximo Tá na Mesa, da Federasul

Segurança Jurídica como ferramenta para atrair investimentos é o tema do próximo Tá na Mesa da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, que acontece na próxima quarta-feira (14), na sede da Federasul (Largo Visconde de Cairú, número 17, 4º andar, no Centro de Porto Alegre).

O objetivo é debater o papel da segurança jurídica como caminho para a retomada do desenvolvimento do RS. A programação tratá, entre outros temas, casos como o da Fraport e das privatizações de estatais, bem como seus reflexos sociais.

Intitulado “A atratividade do RS para Investimentos”, a edição será mediada pela presidente Simone Leite, que analisará o valor da segurança jurídica na atração de investimentos e no desenvolvimento de um programa efetivo de privatizações e concessões de estatais, incluindo a importância das parcerias público-privadas. “Todos os ângulos para atender as demandas da sociedade prejudicada pela falta de investimentos do poder público”, diz a presidente.

Às vésperas da privatização de estatais, anunciadas pelo governo Leite, como CEEE, Sulgás e CRM, e dos leilões de concessão de rodovias na Bolsa de Valores, a Federasul pretende, ao promover esse encontro, ouvir a Justiça, através dos procuradores da Procuradoria Regional da República na 4ª reunião, Carlos Cazarré e geral da Justiça no RS, Fabiano Dallazen. Com eles no debate, os vice-presidentes da Federasul, Anderson Cardoso e Fernando Marchet

