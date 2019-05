Atrações gratuitas fazem parte da programação da FBV

A 7ª edição da Feira Brasileira do Varejo (FBV) espera mais de 8 mil visitantes para conferir, de forma gratuita, as novidades dos cerca de 80 expositores divididos em quatro grandes áreas: Moda; Franquias, Serviços e Conveniências; Marketing, Gestão e Relacionamento; e Tecnologia e Relacionamento. Promovida pela Sindilojas Porto Alegre, a FBV reúne os grandes nomes do setor varejista no Centro de Eventos da Fiergs, nos dias 28, 29 e 30 de maio.

A programação da FBV conta ainda com atrações abertas ao público como o RS Moda, o FBV Talks, a TrendStore Senac, e o Varejo Now. Durante os três dias de evento, os visitantes terão a oportunidade de se capacitar, fazer networking e conhecer técnicas e novidades do setor varejista nas mais diversas áreas.

Atrações gratuitas da FBV:

RS Moda

Iniciativa idealizada pelo Sindicato das Indústrias do Vestuário do Rio Grande do Sul (Sivergs), busca unir o varejo e a indústria gaúcha de vestuário, promovendo um espaço exclusivo para a moda. O público acompanhará desfiles, palestras, workshops e rodada de negócios, além do Desafio Fashion, competição com desafios diários para estudantes e profissionais da área de moda. O momento contará com a participação de Oskar Metsavaht, fundador e diretor de criação e estilo da Osklen, e de Alice Salazar, produtora de conteúdo, maquiadora e empresária.

FBV Talks

Com uma programação intensa, o FBV Talks é um espaço para os expositores da feira comandarem palestras ou workshops, e discutirem assuntos relacionados ao varejo e aos negócios. Todos podem conferir, em detalhes, soluções inovadoras apresentadas, fazer grandes parcerias e debater com participantes questões relevantes do mercado varejista.

TrendStore Senac

Novas tendências do setor integram o físico e o digital na TrendStore Senac, uma loja inteligente que reúne tecnologias para o varejo. O espaço interativo apresenta soluções para aumentar as vendas, melhorar a conversão, diminuir custos operacionais e proporcionar melhores resultados.

Varejo Now

Já o Varejo Now consiste em uma maratona empreendedora que desafia startups a encontrar soluções e novidades para o desenvolvimento do setor, em um espaço multiprojetos que oportuniza o acesso de startups a grandes players do mercado. Dividido em três desafios, sendo eles o Connect Biz, o Design Sprint e o Like a Boss, o espaço ainda irá promover uma oficina que terá como objetivo apoiar as empresas na estruturação de seus projetos inovadores.

Foodpark

A gastronomia também terá o seu espaço. O foodpark contará com a presença de opções variadas para quem desejar fazer um lanche pela FBV, além de oferecer mesas e espaços para descanso. No final de cada dia, ainda acontece um pocket show com convidados.

A visitação à FBV é gratuita mediante inscrições pelo site www.feirabrasileiradovarejo.com.br e doação de um agasalho para as campanhas apoiadas pelo Sindilojas Porto Alegre. Para a participação em atrações como o Congresso Brasileiro do Varejo e o Varejo Experience é necessário a aquisição de ingressos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3025.8300 ou pelo e-mail fbv@feirabrasileiradovarejo.com.br.