Atrações musicais embalam o fim de tarde do Barco Cisne Branco neste final de semana

O Barco Cisne Branco preparou uma programação especial para os passeios do fim de tarde deste final de semana, no horário de Happy Hour. No sábado (27), o Espaço Cultural Flutuante receberá a violinista Clarissa Ferreira, acompanhada do acordeom de Renato Muller, brindando o público com ritmos da cultura platina e da música popular brasileira. Já no domingo (28), para fechar o fim de semana com chave de ouro, subirá ao palco o músico e violonista maranhense Rafael Camarão, ao lado do percussionista Gabriel Cabelo, para uma apresentação com muita música brasileira.

Os ingressos estão disponíveis nos pontos de venda do Barco Cisne Branco no Shopping João Pessoa (3º piso), Lindóia Shopping (Térreo) e Cais do Porto (Armazém B3). O valor é de R$ 40,00 (quarenta reais), com meia-entrada para os idosos e crianças até 10 anos.

Serviço/ Happy Hour do Barco Cisne Branco/ 27 e 28 de julho/ Cais do Porto (Armazém B3)/ Horário de saída: 16h30/ Horário de retorno: 18h30

