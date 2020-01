Acontece Atrações no catamarã Bela Catarina e no Barco Cisne Branco começam na próxima semana

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

A partir desta segunda-feira, 13 de janeiro, será possível fazer o passeio guiado pelas águas das Ilhas do Delta e Zona Sul no Rio Guaíba. O passeio no Catamarã Bela Catarina é uma das atrações do 21ª Porto Verão Alegre Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A programação no Catamarã Bela Catarina acontecerá toda a segunda-feira (13), com duração de 1h30, com saída às 18h do Atracadouro do Gasômetro, atrás da Usina do Gasômetro (Av. Presidente Goulart, 551, com mais informações pelo 3224 5222).

O passeio no Catamarã Bela Catarina é guiado pelo ator Oscar Simch e parte do atracadouro do Gasômetro, percorre as principais ilhas do Delta do Jacuí, proporcionando a todos a paisagem única do grande arquipélago existente defronte ao Centro da Metrópole, mostrando que a preservação do ambiente natural pode conviver com o uso ordenado de moradia que ali se realiza. Retornando rumo à Zona Sul da cidade, o Catamarã faz uma viagem pelas margens da Capital vista do Guaíba, ao passar por toda nova Orla, avistando prédios históricos, Museu Iberê Camargo, Shopping Barra até chegar aos clubes náuticos no Bairro Assunção.

No Barco Cisne Branco, além do passeio tradicional, toda quinta-feira, de 16/01 a 13/02, haverá um espetáculo. A apresentação acontece às 20h. A saída do barco é às 19h30, porém, recomenda-se chegar às 19h no Atracadouro do Gasômetro, atrás da Usina do Gasômetro, Av. Presidente Goular, 551. As atrações são: Sex-teto, Sarau Voador, Seres Imaginários e TEM – Trabalho Manuais Especiais – Tem Baile Show.

Porto Verão Alegre

A partir do conceito “Tudo em Movimento”, o PVA 21 anos oportunizará, a preços acessíveis, 147 espetáculos em 19 espaços da capital – e 1 em Canoas, além de uma apresentação em Farroupilha, Lajeado e Santa Cruz do Sul – e se concretizará como o maior já realizado até agora, segundo os idealizadores, Rogério Beretta e Zé Victor Castiel.

O 21º Porto Verão Alegre é apresentado pelo Ministério da Cidadania, Vero, Zaffari e Unimed Porto Alegre. Tem o patrocínio da Corsan e Racon Consórcios, e o apoio de Banco DLL, Grupo RBS, Porto Alegre Airport, Panfácil, Panvel e Laghetto Hotéis.

