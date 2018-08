Preocupado com a investigação da Polícia Federal sobre um decreto que supostamente beneficia empresa no Porto de Santos, e com a mais baixa popularidade da História, o presidente Michel Temer só agora, dois anos depois de tomar posse, decidiu dar mais transparência à gestão. O Decreto nº 9.468, publicado ontem no D.O., cria o Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção. Será composto por 14 membros, entre titulares e suplentes, de vários ministérios e do Palácio. Abriu vaga também para uma entidade civil que tenha experiência em dados e controle de fiscalização.

Pós-APO

A Autoridade de Governança do Legado Olímpico (AGLO) existe há mais de ano. Mas só ontem o Palácio a oficializou no Decreto 9.466, que regulamenta a lei que a criou.

MC Lasca

Em tempos de crise de credibilidade política, os candidatos também não ajudam. Foi registrado no TSE a candidatura de MC Bandida (Avante) a deputada distrital no DF.

Bloco do cardápio

Frente da Mesa Feita: Ceará Carne de Sol (DC-AC), Kekel Toddynho (PSB-AC), Batata do Alternativo (Rede-AM), Macarrão (SD-PA), Coxinha (PSB-RO) disputam para deputado estadual.

Salvem os animais

Há a turma da floresta também: Cachorrão (PDT-AC), João da Onça (DE-AC), Lacraia Morena (PNM-AM), Frango Zé (Avante-PA), Jiripoca da Positiva (PSB-PA).. todos abençoados por Joana Darc Protetora dos Animais (PR-AM).

Tietagem

Aconteceu no SESC Consolação, em São Paulo, na sexta: a atriz Fernanda Montenegro parou a sessão de autógrafos da sua fotobiografia e pediu aplausos para José Celso Martinez na fila. Fernanda revelou ser entusiasta da criação da Praça do Bexiga, projeto que o vereador Eduardo Suplicy (PT) e Zé Celso reivindicam para a área do Teatro Oficina, comprado por Silvio Santos, que quer construir torres no local.

Vale assistir

Aliás, há um vídeo no YouTube do encontro de Silvio Santos com Zé Celso, intermediado pelo então prefeito João Doria Jr., no qual o dono do SBT dá uma aula no ator e justifica o empreendimento. Zé Celso revela não ter posse no teatro.

Arco-íris

Suplicy entregou na Câmara de São Paulo o primeiro título de Cidadã Paulistana a uma drag queen. A agraciada foi a atriz Salete Campari, fundadora da Parada Gay.

Ligações

O prefeito Caicó, Batata (PSDB), e o vereador Lobão (MDB), presos na Operação Tubérculo, são apadrinhados de Carlos Eduardo (PDT), candidato ao Governo, e do deputado federal Rogério Marinho (PSDB), que tenta a reeleição. Os detidos são suspeitos de corrupção, associação criminosa, tráfico de influência, lavagem de dinheiro.

Um inferno

Completa-se amanhã um ano da morte do ex-senador boliviano Roger Molina num acidente com ultraleve em Brasília. Mas até hoje sua família não conseguiu autorização do governo da Bolívia, de onde fugiu, para depositar suas cinzas no mausoléu da família no Departamento de Pando, que já foi governador por ele.

Tão perto

Molina estava exilado no Brasil desde sua cinematográfica fuga da Embaixada do Brasil em La Paz, onde se refugiara, crítico do governo de Evo Morales. Sua família continua morando de favor no Acre.

Sr. Black Friday

Autor do best-seller “Organizações Exponenciais”, Salim Ismail faz palestra em São Paulo dia 22 a convite da B2W Digital, maior empresa de e-commerce do País. Falará sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo e estratégia para 3 mil pessoas no ‘Seller Day’, evento que precede a Black Friday.

Abra olhos, Brasil!

Estavam foragidos da Polícia Nacional de Assunção até ontem à noite, com mandados de prisão, o ex-procurador-geral do Paraguai, Javier Díaz Verón, e sua esposa, María Morínigo, acusados de enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro, respectivamente.

Deixe seu comentário: