A atriz Angelina Jolie e o ator Brad Pitt mantêm uma relação amigável por causa dos filhos

No começo de 2018, surgiram rumores de que Angelina Jolie e Brad Pitt estariam vivendo em pé de guerra: o astro teria se irritado com a ex-mulher por ela ter levado o filho Pax ao Globo de Ouro e ela, por sua vez, não teria gostado do encontro entre as crianças e Jennifer Aniston na companhia do pai.

No entanto, uma fonte próxima aos dois assegura à revista “People” que tais conflitos não existiram: “Brad e Angie estão bem, trabalhando para que ele possa estar com as crianças, que são seu tesouro”.

Divórcio está em ajustes finais: “Seguir suas vidas”

O informante explicou ainda que os dois estão acertando os últimos detalhes do processo de divórcio, cujo custo foi estimado em R$ 19 milhões pela imprensa internacional. “Angelina está muito ocupada com tudo que vem fazendo, inclusive ser uma super mãe para as crianças. Mas ela está bem e sendo parceira de Brad pelos filhos de modo que eles possam seguir com suas vidas e todos ficarem felizes”, ponderou a pessoa, cuja identidade foi preservada, garantindo ainda que para o astro de Hollywood, toda a situação foi mais complexa: “O processo foi difícil, mas ele está bem e continua comprometido com a família”.

Ator frequenta terapia: “Se tornar um pai melhor”

Após ter admitido que o vício em bebidas contribuiu para o fim do casamento, Brad Pitt procurou ajuda especializada para ter uma melhor relação com os herdeiros, Maddox, de 16 anos; Pax, de 14 anos; Zahara, de 13 anos; Shiloh, de 11 anos; e dos gêmeos Vivienne e Knox, de 9 anos.

“Ele vai a terapia toda semana e está muito interessado em aprender e se tornar um pai e um homem melhor”, afirmou uma fonte ao jornal “Metro”. Quando está com a guarda das crianças, ele escolhe fazer programas que os deixem longe da exposição. “Ele prefere ficar com elas em casa, mas tem planos de ficar ainda mais tempo com elas. Ele prefere que tudo fique no âmbito privado e mais seguro, a casa dele é um espécie de santuário e onde ele encontra paz”, acrescentou a pessoa próxima a Pitt.

Relação

Jolie revelou durante um podcast para a revista “The Hollywood Reporter” que tentou melhorar sua relação no casamento com Pitt, antes do término. A atriz teria tentado melhorar a convivência entre os dois, e toda a situação acabou resultando no filme “À Beira Mar”, de 2015.

No podcast, conta que sua tentativa teve resultado e o casal teria ficado mais próximo, porém, não foi o suficiente para salvar o casamento com o astro. “Nós nos conhecemos trabalhando. Eu queria que fizéssemos mais coisas juntos. Pensei que seria uma boa maneira para nos comunicarmos melhor”, disse.

A notícia da separação do casal mais famoso de Hollywood veio em setembro de 2016 e abalou o mundo inteiro. Os dois eram considerados um dos melhores casais do cinema e estavam juntos desde 2005, após contracenarem juntos no filme “Sr. & Sra. Smith”.

Angelina geralmente não costuma conversar sobre a separação, mas no podcast deu a entender que sente um pouco de culpa pelo fim do relacionamento. “Durante os últimos dez anos, eu perdi minha mãe, fiz uma mastectomia, depois tirei os ovários após uma ameaça de câncer. Outras coisas difíceis aconteceram durante o período”, disse a ex de Brad Pitt.

