Atriz Carol Castro está grávida e deixa o elenco da próxima novela das 11

Sai Carol Castro, entra Maria Casadevall. Escalada para a próxima novela das 23h, “Os dias eram assim”, Carol Castro teve que deixar a produção por um ótimo motivo: a atriz está grávida de dois meses. O primeiro filho de Carol, de 32 anos, com o violinista Felipe Prazeres, de 39, (na foto com ela) deve nascer em agosto. Eles estão juntos desde o início de 2016. Felipe até tocou no primeiro casamento da atriz, em 2009, com o também ator Marco Bravo.

Maria Casadevall estava na França, se preparando para fazer um curso de três meses em Paris, quando foi chamada às pressas para substituir a colega. Ela chega ao Brasil na quinta-feira, ensaia na sexta e no sábado e, na segunda-feira, vai para o Chile, onde acontecem as primeiras gravações.

