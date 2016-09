Atriz Chica Lopes, de “Éramos Seis”, morre aos 90 anos

Chica Lopes, que atuou em novelas como “Éramos Seis”, “Escrava Isaura” e “Êta Mundo Bom”, morreu aos 90 anos no último dia 11 de setembro, em São Carlos (SP). A informação foi divulgada nesta quarta-feira (20) no Facebook da atriz Jussara Freire e confirmada pela reportagem com a funerária da cidade. A causa da morte não foi divulgada.

Na postagem, a atriz homenageou a amiga com quem contracenou em diversas emissoras. “R I P Chica Lopes. Nossa querida e amiga de tantas novelas. A amada Durvalina, das 2 versões de “Éramos Seis”, foi chamada para habitar outra constelação. Ficam homenagens e muito carinho. Muito, muito obrigada querida Chica”, postou.

Chica Lopes era viúva e tinha uma filha.

Carreira

Francisca Lopes nasceu em 1925 e começou a carreira de atriz em 1950 no teatro, quando passou a ser chamada de Chica Lopes. Em 1970 estreou na TV Tupi de São Paulo e começou em pequenos papéis em novelas como “O Julgamento”, “Roda de Fogo” e “O Direito de Nascer”.

Ela ganhou destaque ao interpretar a personagem Durvalina, de “Éramos Seis”. Em 1994, o SBT fez um remake da novela e Chica Lopes foi chamada para o mesmo papel. Na mesma emissora atuou em “Sangue do Meu Sangue” (1995), “Os Ossos do Barão” (1997), “Pícara Sonhadora” (2001), “Marisol” (2002), “Jamais Te Esquecerei” (2003).

Em 2004, foi para a Rede Record, onde atuou em “A Escrava Isaura”. Em 2006 voltou para o SBT para participar da novela “Cristal”.

Em 25 de novembro de 2005, recebeu o Prêmio Zumbi dos Palmares, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Durante a Semana da Cultura Negra, foi considerada uma das principais representantes da raça na televisão brasileira.

Sua última novela foi “Êta Mundo Bom”, neste ano, na TV Globo, onde fez uma participação. (AG)

