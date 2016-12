Atriz Claudia Rodrigues tem melhora após transplante de células-tronco

Pouco mais de um ano após passar por um transplante de células-tronco para tratamento da esclerose múltipla, Claudia Rodrigues apresenta melhora de seu quadro de saúde. A atriz foi entrevistada pelo programa Domingo Espetacular, da Record, que a acompanhou nos exames que constataram sua melhora.

A esclerose múltipla é uma doença degenerativa que atinge o sistema nervoso. O transplante de células-tronco em pacientes com esclerose nem sempre dá resultado positivo. Estatisticamente, de cada quatro pessoas, uma tem piora do quadro de saúde, duas permanecem estáveis e apenas uma apresenta melhora.

As sequelas da doença são medidas por um quadro de pontos chamado de Índice de Incapacidade, que vai de 0 a 10 (sendo 0 o melhor quadro e 10, o pior). Antes de passar pelo procedimento, Claudia estava com pontuação 6, que configura, geralmente, pacientes que precisam de auxílio de muleta para caminhar. Após o tratamento, a atriz marcou pontuação 5 no índice, o que indica que ela pode caminhar até 200 metros sem nenhuma ajuda.

Nos últimos meses, Claudia precisou passar por sessões de fisioterapia para reabilitar a perna direita, que foi fraturada durante um assalto que a atriz sofreu em julho. A fratura e as sequelas da esclerose múltipla fazem com que a comediante ande com mais dificuldade. Durante a conversa com o Domingo Espetacular, depois de saber do resultado dos exames, a atriz se emocionou. “Estou muito feliz, eu não quero ficar chorando, senão vai ficar ridículo”, disse.

Claudia foi diagnosticada com a doença em 2000. A atriz, famosa por seus papéis nas séries da Globo A Diarista e Sai de Baixo, está afastada da televisão desde 2012, quando fazia parte do elenco do humorístico Zorra Total.

