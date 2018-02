Barbra Streisand confessou à publicação Variety que clonou o seu cão … duas vezes. Samantha, de 14 anos, foi clonada antes de morrer, em 2017, e a tarefa parecer ter sido bem-sucedida. Segundo a explicação dada por Streisand, as células foram retiradas do focinho e do estômago do cão, , um Coton de Tuléar e deram origem a dois animais, Miss Scarlet e Miss Violet.