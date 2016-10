Atriz de “Divergente” é presa em protesto nos Estados Unidos

A atriz Shailene Woodley, da franquia “Divergente” e do filme “A Culpa é das Estrelas”, foi presa por invasão criminosa nesta segunda-feira (10) enquanto participava de um protesto contra a construção de um oleoduto nos Estados Unidos. Ela fazia uma transmissão de vídeo ao vivo em sua conta no Facebook quando foi detida pela polícia.

Segundo o site da revista “Variety”, o Departamento do Xerife do Condado de Morton, no Estado da Dakota do Norte, afirmou que a atriz é uma das 27 pessoas presas no protesto, que durou cerca de cinco horas. De acordo com a polícia, entre 125 e 150 pessoas participaram, e Woodley foi presa próxima ao final do ato.

A atriz transmitia o protesto por duas horas quando foi detida. No vídeo, é possível ver um oficial falar que ela será presa por invasão criminosa. “Por que estou sendo presa quando ninguém mais lá embaixo está sendo presa também?”, pergunta ela a um policial no vídeo. “É porque eu sou famosa? É porque as pessoas me conhecem?”

Um juiz federal rejeitou no domingo (9) um pedido de uma tribo indígena Sioux para bloquear a construção do oleoduto, que atravessará áreas de reserva.

