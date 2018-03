Atriz de “Sex and the City” anuncia pré-candidatura em Nova York

A atriz Cynthia Nixon, conhecida por interpretar a personagem Miranda Hobbes na série “Sex and the City”, anunciou oficialmente nesta segunda-feira (19) sua pré-candidatura ao governo do Estado de Nova York (EUA). Ela disputará as prévias do partido Democrata contra o atual governador, Andrew Cuomo. “Eu amo Nova York”, disse a atriz no Twitter.

