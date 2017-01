Atriz Deborah Secco e sua filha sofrem ameaças na internet

A atriz Deborah Secco e sua filha Maria Flor, de 1 ano, receberam ameaças de morte pela internet domingo. Os ataques foram feitos em comentários de uma foto publicada pelo ator Bruno Gagliasso no Instagram. Em uma postagem, o agressor disse: “Até eu matar a mamãezinha dela. Aí quero ver o que será dessa Maria Sapo Flor”. O dono do perfil também xingou Maria Flor de “bochechuda filhinha do Diabo”.

Em agosto, Deborah Secco já havia sofrido ameaças, em textos ofensivos publicados por pelo menos 30 usuários de redes sociais.

A publicação de Bruno Gagliasso, que também já foi vítima do mesmo tipo de crime, não menciona a atriz ou a filha dela, mas o agressor usou os comentários para marcar o perfil de Deborah na rede social e ameaçá-la.

A assessoria de imprensa da atriz informou que “todas as providências já foram tomadas em relação ao assunto. Agora, aguardamos que a polícia faça o trabalho dela”, ressaltou a assessoria. Em maio do ano passado, Ana Hickmann sofreu tentativa de homicídio por um fã. O episódio culminou na morte do agressor, Rodrigo Pádua, de 31 anos. Ele foi morto pelo cunhado de Ana, Gustavo Correa.

