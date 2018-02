Atriz diz que foi estuprada por diretor no início da carreira

Karla Souza, conhecida por atuar na série “How To Get Away With Murder”, afirmou que foi abusada por um diretor quando sua carreira no cinema e na TV estava começando a despontar. Hoje, com 32 anos, ela contou que não pode divulgar o nome do diretor, mas disse que foi assediada ao longo de toda a gravação, que ocorreu no México. “Ele me agrediu violentamente e, sim, me estuprou”, afirmou.

Deixe seu comentário: