Atriz famosa vai pagar multa de 17 mil reais por abandonar seu cachorro na rua

A atriz americana Anna Faris, conhecida após estrelar a série de filmes “Todo Mundo em Pânico” e a série “Mom”, terá de pagar uma multa de 17 mil reais por quebrar contrato de adoção com um abrigo de animais. Segundo a imprensa americana, o cachorro da atriz, da raça chihuahua, foi encontrado abandonado e em má condições em uma rua.

Laurel Kinder, do abrigo Kinder4Rescue, disse que a atriz assinou um contrato quando adotou o animal, chamado Pete, do qual concordava em pagar a multa caso entregasse ele para outro dono. O veterinário que encontrou o cachorro descobriu que o cão pertencia a atriz através de um microchip usado no animal.

Comentários