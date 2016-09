Atriz francesa Marion Cotillard é alvo de ataques após fim de casamento de Brad Pitt e Angelina Jolie

Bastou ser divulgado o nome de Marion Cotillard como suposto pivô da separação de Brad Pitt e Angelina Jolie para o perfil da atriz francesa começar a ser alvo de ataques. “Que p*** é essa? Brad ama Angelina”, escreveu uma. “Conta aí, que história é essa de que o Brad traiu a Angelina com você?!”, disparou outra.

E as mensagens não pararam por aí… “Como você pôde?!”, questionou uma mulher. “Vagabunda”, atacou outra. Houve, no entanto, quem a defendesse: “Pitt te ama! Por favor, ame-o também! Angelina está velha…”.

Vale lembrar que Angelina também sofreu ataques durante o início de seu relacionamento com Brad. Isso porque ela foi apontada como pivô do fim do casamento do ator com Jennifer Aniston.

Angelina teria contratado detetive

Segundo a coluna “Page Six”, do jornal norte-americano “The New York Post”, Brad Pitt e Marion Cotillard iniciaram um romance durante as filmagens de “Allied” (“Aliados”, em português) em Londres, na Inglaterra.

De acordo com a publicação, Angelina Jolie descobriu a traição após contratar um detetive particular para vigiar o ator durante as filmagens. “Ela achou que ele poderia estar traindo e, no fim das contas, ele realmente estava. Essa foi a gota d’água”, contou uma fonte da coluna.

Ainda segundo a publicação, Brad e Angelina também vinham discutindo sobre diferenças de estilo de vida: enquanto a atriz tem cada vez mais vontade de se aposentar de Hollywood para se dedicar integralmente a trabalhos humanitários, o ator não quer abrir mão da carreira.

Pedido de divórcio

Segundo o site “TMZ”, Angelina entrou com pedido de divórcio na segunda-feira (19), alegando “diferenças irreconciliáveis”. Ainda de acordo com o veículo, ela pediu a guarda dos seis filhos, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne, mas sem tirar o direito à visitação do ex-marido. A data de separação foi oficializada como sendo do dia 15 de setembro.

Os atores oficializaram a união em agosto de 2014, mas estão juntos desde 2004. A atriz teve dois casamentos anteriores: Jonny Lee Miller, entre os anos de 1996 e 1999, e com o ator Billy Bob Thornton, de 2000 até 2003.

Antes de se casar com Angelina, Brad Pitt foi casado por cinco anos com Jennifer Aniston e, na época, surgimentos boatos que o pivô da separação teria sido Jolie – a aproximação aconteceu durante a gravação do filme “Sr. e Sra Smith”.

Comentários