Atriz francesa Marion Cotillard está devastada por ser apontada como pivô da separação de Brad Pitt e Angelina Jolie

Marion Cotillard estaria “absolutamente devastada” por conta dos boatos de ser a pivô do término do casamento de Brad Pitt e Angelina Jolie. A informação é do site “Daily Mail”, que ainda afirma que a atriz francesa está em um relacionamento com o ator Guillaume Canet.

“Marion e Guillaume estão muito felizes e estes rumores não são o que Marion gostaria de ter ouvido. Os boatos de que ela estaria traindo Guillaume com Brad deixaram ela absolutamente devastada. Isso realmente não é a cara dela”, disse uma fonte próxima à família da atriz. Angelina e Pitt confirmaram a separação nesta terça-feira, 20.

Cotillard deu à luz Marcel, de 5 anos, quando estava trabalhando bastante em sua carreira profissional mas ela indicou recentemente que quer uma “vida mais calma. Ela gosta de seu tempo para a família e quer desfrutar mais disso. Toda essa comoção será um grande choque para ela”, disse a fonte.

Marion estrela ao lado de Pitt no filme de espionagem, “Allied”, e a química entre eles na tela tem sido descrita como “elétrica”. De acordo com o produtor do filme, Graham King, Pitt e Cotillard tiveram uma conexão imediata.

“Brad e Marion tiveram imediatamente o maior respeito um pelo outro, então mergulharam em seus personagens, a química entre eles foi elétrica”, disse ele à revista “People” em agosto.

“Foi crucial para Brad e Marion não só começar a ensaiar juntos antes das filmagens, como também passaram muito tempo desenvolvendo seus personagens com o diretor, Robert Zemecki. No momento em que chegamos ao set, foi realmente incrível ver esses personagens parecendo reais” adicionou o produtor.

Eles começaram as filmagens na Inglaterra em fevereiro deste ano e também viajaram para Casablanca e Ilhas Canárias para algumas cenas. (AG)

Comentários