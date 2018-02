Atriz Glória Menezes é internada para tratar de uma infecção respiratória no Rio de Janeiro

A atriz Glória Menezes, de 83 anos, foi internada para tratar uma infecção respiratória no CopaStar, hospital de Copacabana. A informação foi confirmada na terça-feira (13) pela assessoria do hospital, que faz parte da Rede D’Or São Luiz. A rede não informa, no entanto, quando a atriz foi internada, apenas que o quadro dela é estável.