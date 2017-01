Atriz italiana que prometeu sexo a eleitores que votassem como ela, comeÃ§a a cumprir a sua palavra

A atriz e modelo italiana que prometeu sexo a eleitores que votassem no “não” no referendo de reforma política promovido pelo governo da Itália, no início de dezembro, começou a honrar a sua palavra.

Paola Saulino, de 27 anos, iniciou a “Pompa Tour” por Roma no último sábado (7), conforme datas divulgadas por ela mesma no mês passado.

“Primeira etapa da #pompatour está cumprida. Grande dia! Um pouco cansada por tudo. Este ano começou da melhor maneira possível”, escreveu Paola, que mora em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Instagram.

O nome (ou os nomes) do “contemplado” não foi divulgado.

A vitória do “não” no referendo levou o premier Matteo Renzi a anunciar sua renúncia.

