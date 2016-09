Atriz Julia Louis-Dreyfus ganha Emmy pela quinta vez; confira os vencedores

A Academia de Artes e Ciências Televisivas entrega na noite deste domingo (18) o Emmy para os destaques da TV no último ano.

Com apresentação do comediante Jimmy Kimmel, a cerimônia começou se gabando de ter mais diversidade entre os indicados do que o Oscar.

Este ano, a premiação do cinema foi criticada pela falta de indicados não brancos. “A única coisa que valorizamos mais que a diversidade é nos parabenizar pela nossa diversidade”, brincou o apresentador.

Ele ainda fez piada com Mark Burnett, criador do reality show “The Apprentice”, conhecido por ter alçado Donald Trump à fama. O empresário concorre atualmente à presidência dos Estados Unidos.

A noite do Emmy começou com um recorde para a atriz Julia Louis-Dreyfus, que se tornou a maior vencedora da categoria de melhor atriz de comédia ao conquistar seu 5º Emmy consecutivo pelo papel de Selina Meyer na comédia “Veep”. Ao todo, ela tem seis troféus. Em 2006, a atriz ganhou por seu trabalho em “The New Adventures of Old Christine”.

Conheça os vencedores do Emmy 2016 nas principais categorias:

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE COMÉDIA

Julia Louis-Dreyfus (“Veep”)

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE COMÉDIA

Jeffrey Tambor (“Transparent”)

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM SÉRIE DE COMÉDIA

Kate McKinnon (“Saturday Night Live”)

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE DE COMÉDIA

Louie Anderson (“Baskets”)

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE LIMITADA OU FILME PARA A TV

Sarah Paulson (“The People vs. O.J. Simpson”)

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE LIMITADA OU FILME PARA TV

Sterling K. Brown (“The People v. O.J. Simpson”)

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM SÉRIE LIMITADA OU FILME PARA TV

Regina King (“American Crime”)

MELHOR DIREÇÃO EM SÉRIE DE COMÉDIA

“Transparent” (“Man On The Land”)

MELHOR REALITY SHOW

“The Voice”

Comentários