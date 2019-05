Atriz Lady Francisco morre aos 84 anos no Rio de Janeiro

Na tarde deste sábado (25), a atriz Lady Francisco faleceu no Rio de Janeiro aos 84 anos. Lady estava internada em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e teve uma piora no quadro de saúde ontem (24) à noite. A atriz estava hospitalizada desde o fim de abril, quando quebrou o fêmur durante um passeio com seus dois cachorros. Leyde Chuquer Volla Borelli Francisco de Bourbon, mais conhecida como Lady Francisco, deixa os filhos Andrea Frank, 54 anos, e Oscar Francisco, 53 anos.

A assessoria de comunicação do Hospital Unimed-Rio, onde Lady estava internada, divulgou uma nota confirmando o falecimento. “O Hospital Unimed-Rio informa, com pesar, o falecimento de Leyde Cauquer Francisco, às 13h10 deste sábado, por falência de múltiplos órgãos, decorrente de isquemia enteromesentérica (transtorno vascular agudo dos intestinos). Leyde Francisco estava internada no Hospital Unimed-Rio desde 28 de abril”, informou o boletim assinado por Paulo Henrique Ribeiro Bloise, diretor médico da unidade.

