A atriz Meryl Streep comenta entrevista antiga sobre assédio e diz que o ator Dustin Hoffman já lhe pediu desculpas

Um porta-voz de Meryl Streep esclareceu em nome da atriz que o artigo da revista “Time” publicado em 1979 não “representa com precisão como foi aquele encontro”. Na entrevista, concedida há quase 40 anos, Streep relata ter sido apalpada por Dustin Hoffman em seu primeiro encontro com o ator que viria a ser seu colega de elenco em Kramer vs. Kramer.

“Ele veio até mim e disse, ‘Eu sou Dustin — burp — Hoffman’ e colocou a mão dele no meu seio”, contou Streep à “Time” no final dos anos 1970. “Mas que porco desagradável, eu pensei”, afirmou a atriz na ocasião.

O primeiro encontro dos atores ocorreu na primeira metade daquela década, quando Streep fez testes para atuar na peça All Over Town, espetáculo dirigido por Hoffman que estreou na Broadway em 1974. A informação vem do livro Dustin Hoffman: Hollywood’s Antihero, biografia escrita por Jeff Lenburg.

Ao E! News, o representante de Streep esclareceu que o primeiro contato da premiada atriz com Hoffman foi marcado por uma situação incômoda, mas não entrou em detalhes sobre o que teria ocorrido. “Houve uma ofensa e foi algo pelo qual Dustin pediu desculpas e Meryl as aceitou.”

Em 1979, Hoffman e Streep viveram um casal que passa por um conturbado divórcio no drama Kramer vs. Kramer. O longa-metragem fez história ao ganhar prêmios importantes no Oscar em 1980, incluindo as estatuetas de melhor filme, melhor diretor (Robert Benton), melhor ator (Hoffman) e melhor atriz coadjuvante (Streep). A produção da obra ficou marcada pelos problemas de convivência entre os dois atores principais.

No artigo Her Again: Becoming Meryl Streep, escrito para a Vanity Fair, o autor Michael Schulman afirmou que Hoffman chegou a dar um tapa real na atriz numa cena de briga e que a provocava durante os bastidores ao repetir o nome de John Cazale, ator de O Poderoso Chefão com quem a Streep namorou até a morte dele em 1978, vítima de um câncer de pulmão.

Recentemente, Hoffman foi acusado de assédio sexual por duas mulheres. A escritora Anna Graham Hunter afirmou em artigo escrito para o “THR” que foi apalpada diversas vezes por Hoffman quando tinha 17 anos de idade (30 a menos que o ator) e era estagiária na produção do telefilme A Morte de um Caixeiro-Viajante (1985). Depois disso, a escritora e roteirista Wendy Riss Gatsiounis contou que foi assediada pelo ator durante a uma reunião.

Comunicado

“Tenho o maior respeito pelas mulheres e me sinto terrível que qualquer coisa que eu possa ter feito a colocou em uma situação desconfortável. Sinto muito”, disse o ator em comunicado. Hoffman, de 80 anos, astro de “A Primeira Noite de um Homem” e “Tootsie”, disse que o comportamento descrito por Anna Graham Hunter em um relato em primeira pessoa para a revista The Hollywood Reporter “não é um reflexo de quem eu sou”.

Hunter afirmou em trechos de seu diário de 1985 e em anotações para sua irmã que Hoffman fez comentários vulgares e piadas às suas custas enquanto ela trabalhava como uma assistente de produção de 17 anos no set do filme “Death of a Salesman”.

“Ele (Hoffman) flertava abertamente, ele agarrou minha bunda, ele falou sobre sexo para mim e na minha frente”, escreveu Hunter. A Reuters não pôde verificar de forma independente as alegações de Hunter.

Uma série de alegações de assédio e de agressão sexual foram feitas nos últimos meses contra homens proeminentes de Hollywood, incluindo o produtor Harvey Weinstein e o ator Kevin Spacey.

