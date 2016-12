Atriz Nívea Maria, da novela “Sol Nascente”, diz que vai comemorar a chegada dos 70 anos com suas fotos nuas na internet

Nívea Maria já chegou causando em “Sol Nascente’’. Sua personagem, Mocinha, uma senhora doce e acima de qualquer suspeita, usa e abusa da simpatia e, principalmente, da sensualidade para conquistar o coração de Tanaka (Luís Melo). Mas não se engane. Ela é mais ardida que pimenta!

“Mocinha é poderosa e sedutora. As pessoas acham que depois de certa idade as mulheres não podem ser atraentes. Acreditam que não há mais libido e prazer com o passar do tempo. Elas estão enganadas. Eu me acho sensual”, afirma a atriz de 69 anos, que diverte-se: “Estou indo para os 70 anos e vou fazer muitos nudes para comemorar”.

Para ela, bom humor e sorriso fácil são boas maneiras de retardar os impactos do avanço do tempo.

“Eu nunca vivi em função do meu corpo. Sempre procurei ser uma pessoa saudável, leve e divertida. Isso seduz também. Resgatei a jovialidade com a vinda dos meus netos (de 10, 8 e 5 anos), que me dão muita energia”, sustenta a veterana.

A vitalidade da atriz vai ser posta à prova. Mocinha, irmã de Sinhá (Laura Cardoso) e tia de Cesar (Rafael Cardoso), vai circular por vários núcleos recolhendo informações que ajudem a executar o seu plano: destruir a vida do japonês. Como já foi revelado, Tanaka demitiu o pai de Cesar, então contador da sua empresa, por roubo. Em depressão, ele se viciou em jogos e acabou morto por não pagar as dívidas.

“Minha personagem vai fazer um terremoto na cidade. Quando me falaram do papel, que foge de todos os estereótipos que eu vinha fazendo ultimamente, topei. É maravilhoso para mim e para o público”, festeja Nívea, que pediu a “bênção” a Laura Cardoso (afastada da trama por um problema de saúde): “Ela ficou feliz com a minha participação. Laura volta em breve e vamos manter o astral da novela lá no alto. Vai ser um belo embate”.

Para a atriz, sua vilã é figura fácil de encontrar nas ruas. “Todos nós conhecemos pessoas como ela, que tentam conseguir, por baixo dos panos, o que querem. Olha o Brasil aí! Mas, às vezes, elas levam rasteiras, que é o que pode acontecer com Mocinha.”

