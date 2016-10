Atriz pornô acusa o bilionário Donald Trump de assédio sexual

Mais uma mulher acusou o candidato republicano à Presidência dos EUA, Donald Trump, de conduta sexual não apropriada. A atriz pornô Jessica Drake, 42 anos, contou ter sido agarrada e beijada pelo milionário sem permissão junto com outras duas mulheres não identificadas, há cerca de dez anos, durante um campeonato de golfe em Lake Tahoe. Ela disse ainda que o magnata ofereceu 10 mil dólares e o uso de seu avião particular para que o acompanhasse a seu quarto e depois a uma festa. Jessica também divulgou uma foto em que aparece ao lado do republicano.

Em resposta, a campanha de Trump afirmou que a história é “totalmente falsa e ridícula”, acrescentando que a foto é uma das milhares que o milionário já tirou com pessoas que pedem para posar a seu lado. “O Sr. Trump não conhece esta pessoa, não lembra desta pessoa e não teria interesse em conhecê-la. Esta é apenas mais uma tentativa de campanha de [Hillary] Clinton para difamar o candidato que só hoje é o número um em três diferentes pesquisas”, acrescentou a assessoria.

Jessica é a 11ª mulher a acusar Trump de má conduta ou assédio sexual desde o vazamento, há duas semanas, de uma gravação de 2005, em que o candidato republicano se gaba de ter tentado se relacionar com uma mulher casada e de poder agarrar mulheres sem seu consentimento. (AG)

