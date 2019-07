Atriz que interpretou Violet, em A Fantástica Fábrica de Chocolates, morre aos 62 anos

A dona do papel da Violet Beauregarde, da primeira edição cinematográfica de “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, de 1971, faleceu aos 62 anos. Denise Nickerson havia sofrido um derrame no último ano, e, desde então, recebia cuidados paliativos.

De acordo com o site americano TMZ, no início desta semana, ela teria tentado causar a própria morte com uma overdose de medicamentos, mas foi encontrada pelos familiares e levada a tempo para o hospital. Ela ficou internada e foi diagnosticada com pneumonia. Na quarta-feira (10), a família optou por desligar os aparelhos que a mantinham viva.

Denise entrou no universo do cinema em 1965. Ela ficou conhecida internacionalmente após estrelar em peças de teatro, filmes e séries, como “Dark Shadows” e “The Brady Bunch”. Ela largou a carreira como atriz aos 21 anos de idade, e começou a trabalhar como recepcionista em consultórios médicos.

Abaixo, uma das últimas fotos da atriz, tirada pelos filhos.