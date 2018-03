Atriz quer anular acordo que a impede de falar sobre Donald Trump

A atriz pornográfica Stormy Daniels apresentou, na terça-feira (6), um processo contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para anular um acordo de confidencialidade que assinou para não revelar uma suposta relação que os dois mantiveram anos atrás.

O advogado de Trump, Michael Cohen, foi quem assinou tal acordo e efetuou um pagamento de US$ 130 mil a Daniels pouco antes das eleições presidenciais de 2016, mas a atriz pornô alega que o pacto não é válido, pois não foi assinado ao agora presidente.

Stormy Daniels, cujo verdadeiro nome é Stephanie Clifford, pediu a um tribunal em Los Angeles que declare esse acordo “inválido, inaplicável e / ou nulo”. Segundo o processo, anunciado no Twitter pelo advogado de Daniels, Michael Avenatti, a atriz pornô e o agora presidente mantiveram uma “relação íntima” entre o verão de 2006 até 2007, incluíndo vários encontros em um hotel de Beverly Hills (Los Angeles).

Trump e a primeira-dama, Melania Trump, tinham se casado em janeiro de 2005 e o único filho do casal, Barron, nasceu em março de 2006. No texto do processo, Avenatti afirma que Cohen abordou Daniels pouco antes das eleições presidenciais, para selar um pacto de silêncio e proteger a imagem do magnata republicano, recheado naquele momento por vários escândalos.

Sob esse acordo, Daniels recebeu US$ 130 mil dias antes da disputa. O processo sugere que Trump esteva ciente do pagamento e que esse dinheiro pretendia influenciar o resultado da eleição. Também indica que, desde que o escândalo foi descoberto no início deste ano, Cohen tentou “intimidar” Stormy Daniels para manter seu silêncio e que a forçou a assinar um comunicado onde a atriz negou tudo.

A Comissão Eleitoral Federal dos EUA abriu uma investigação para verificar esse pagamento após uma denúncia por suposto desvio de fundos de campanha.

Segundo Gina Rodriguez, manager da atriz, Daniels acredita que o advogado do presidente dos Estados Unidos violou uma das cláusulas do acordo que tinham feito, o que lhe permitirá finalmente falar também sobre o caso.

Num comunicado enviado ao New York Times, o advogado Michael D. Cohen afirma que pagou do seu próprio bolso à atriz para se encontrar com Trump e garante que não foi reembolsado pelo valor pago a atriz conhecida na indústria da pornografia pelo nome de Stormy Daniels.

Assessor

A terça-feira (6) foi difícil para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em um único dia, ele viu seu principal assessor econômico, Gary Cohn, renunciar ao cargo e a atriz pornô, Stormy Daniels, apresentar um processo pedindo a anulação do acordo de silêncio que assinou para não revelar uma suposta relação que os dois mantiveram anos atrás.

A Casa Branca confirmou que a saída de Cohn acontecerá nas próximas semanas. A renúncia se dá devido ao desacordo por parte do assessor sobre a imposição de tarifas às importações de aço e alumínio anunciadas por Trump na semana anterior.

“Gary foi o meu principal assessor econômico e fez um excelente trabalho ao dirigir nossa agenda, ajudando a realizar cortes tributários históricos e reformas, e impulsionando a economia americana mais uma vez”, indicou Trump em comunicado divulgado pelo escritório presidencial. “É um talento raro, e lhe agradeço seu dedicado serviço ao povo americano”.

Cohn é o último de uma longa série de renúncias entre os assessores mais próximos do presidente e seu anúncio ocorre poucos dias depois da divulgação da saída da fiel conselheira e diretora de Comunicações de Trump, Hope Hicks.

Embora a Casa Branca não tenha confirmado que Cohn tenha posto fim ao seu trabalho no governo americano por suas diferenças com Trump em matéria tarifária, é de conhecimento público que o assessor econômico do multimilionário se opõe a tal medida.

