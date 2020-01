Magazine Atriz Regina Duarte deve responder neste sábado se aceita convite para Secretaria da Cultura

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2020

A atriz Regina Duarte com o então candidato Jair Bolsonaro. Foto: Reprodução/Instagram A atriz Regina Duarte com o então candidato Jair Bolsonaro. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Regina Duarte foi convidada pelo governo para assumir a Secretaria Nacional de Cultura e promete responder até este sábado (18) se aceita ou não. Ela já foi chamada antes para o posto pelo presidente Jair Bolsonaro, mas recusou. Dessa vez, no entanto, o assédio a ela aumentou. A assessoria do Ministério do Turismo divulgou na sexta-feira (17), em nota, que José Paulo Martins vai assumir interinamente a Secretaria Especial de Cultura após a exoneração de Roberto Alvim. Martins era secretário-adjunto da pasta.

A mesma nota que trouxe o nome do secretário interino informava que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, repudia ideologias totalitárias e genocidas.

A demissão de Roberto Alvim do cargo de secretário especial da Cultura foi publicada sexta-feira (17) em edição extra do Diário Oficial da União. A exoneração foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro.

O desligamento foi confirmado pela Presidência da República no final da manhã de sexta após a repercussão de um vídeo sobre o lançamento do Prêmio Nacional das Artes divulgado por Alvim, em sua conta no Twitter, em que trechos remetem a de um discurso do ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels.

