Atriz Roberta Rodrigues está grávida de quase dois meses do seu primeiro filho

Roberta Rodrigues vai ser mamãe. A namorada de Guilherme Guimarães, com quem já foi clicada em passeios românticos, está grávida de quase dois meses do primeiro filho. A atriz e o administrador estão juntos há dois anos.

A cantora da banda Melanina Carioca contou da gestação apenas para parentes e amigos íntimos. Roberta, também empresária no ramo dos food trucks, só queria revelar a boa nova quando chegasse no terceiro mês de gravidez.

Em abril, ao participar do “Mais Você”, da TV Globo, a artista disse ter adiado seus planos de ser mamãe por causa do excesso de trabalho. A atriz está longe da TV desde o final da novela “A Regra do Jogo”, encerrada em março passado.

