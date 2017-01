Atriz Suzana Pires diz que está sem sexo há meses

Suzana Pires, uma das autoras de “Sol Nascente”, está com trabalhos acumulados. Além de escrever a novela das seis, a atriz estreou sábado (7) o monólogo “De Perto Ela Não É Normal”, no teatro.

Por causa da falta de tempo, Suzana revelou que está sem fazer sexo. “Estou sem sexo há meses porque escrever novela e estar em cartaz ao mesmo tempo é complicado. Mas, enfim, está valendo muito a pena”, disse a autora.

Em recente entrevista, a atriz falou um pouco sobre como exerce tantas atividades ao mesmo tempo. “Foi-se o tempo em que eu me questionava como era possível ter tantas atividades ao mesmo tempo, mas hoje encaro como dádiva mesmo. Poder exercer as duas profissões que escolhi pra mim [ou que me escolheram] é pra poucos. Sou muito grata por isso”, contou.

