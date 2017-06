Carro atropela pedestres apÃ³s evento de muÃ§ulmanos na Inglaterra

A polícia britânica anunciou ter prendido uma mulher após um carro atropelar pedestres do lado de fora de um centro desportivo da cidade inglesa de Newcastle, na manhã deste domingo (25), de acordo com informações divulgadas por agências de notícias. A Associated Press fala em seis feridos.

Os policiais ainda estão tentando determinar o que aconteceu no Westgate Sports Center, onde era realizado um evento para celebrar o feriado muçulmano de Eid al-Fitr, que marca o fim do jejum do Ramadã, segundo a mídia britânica.

A Associated Press afirma que as autoridades disseram acreditar que o episódio não tem ligação com terrorismo. “Há uma investigação policial em curso para estabelecer exatamente o que aconteceu mas, neste momento, não se acredita que isto seja um ato de terrorismo”, afirma um comunicado da polícia divulgado pela agência Efe.

O serviço de ambulância informou que três crianças e três adultos estavam sendo atendidos em um hospital local por lesões sofridas no acidente. A mulher presa tem 42 anos e está sob custódia policial. Os agentes já começaram a interrogá-la e pedem a possíveis testemunhas informações sobre o incidente.

No último dia 19, Londres foi palco de um ataque contra muçulmanos, quando o britânico Darren Osborne deixou um morto e uma dezena de feridos ao atropelá-los com uma caminhonete perto da mesquita de Finsbury Park, no norte da cidade. (AG)

