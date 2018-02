Audi A7 chega ao Brasil

Audi revelou no último mês de outubro a nova geração do sedã A7. Agora, a marca alemã promoveu um test-drive com o modelo na Cidade do Cabo, na África do Sul, e antecipou algumas informações sobre sua chegada ao Brasil. O modelo será um dos destaques da marca no Salão do Automóvel, em novembro. As vendas devem começar na sequência – na virada do ano.