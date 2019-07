Audição para cantores líricos e bailarinos do espetáculo “Ilumination” do Natal Luz acontece dia 6 e 7

A direção do espetáculo “Ilumination”, uma das grandes atrações do 34º Natal Luz deste ano, está preparando duas audições para escolha de cantores líricos e bailarinos para o show que acontecerá no Lago Joaquina Rita Bier. A audição para estes cantores acontece no próximo final de semana, sábado, dia 6 de julho, já para bailarinos será, domingo, dia 7. A avaliação será realizada pelos coordenadores do espetáculo e acontece na ExpoGramado.

Audição para cantores líricos – dia 6 de julho – sábado – 14 horas: Cantores líricos, a partir de 16 anos de idade, e deve apresentar do seu próprio repertório uma música de até 2 minutos, podendo ser em capela se assim desejar.

Audição para bailarinos – dia 7 de julho – domingo – 13h30: Dança e Pax de Deux, a partir de 16 anos de idade, e deverá ter conhecimento técnico em base clássica ou jazz. Deverão apresentar coreografia própria de 1 minuto e trazer o trecho da música.

“A inscrição deve ser feita de forma antecipada”, contou Nini Volk, Coordenadora de Produção. As inscrições antecipadas podem ser feitas pelo WhatsApp (54) 9.9996-3174 ou pelo e-mail ninivolk@hotmail.com.

Os resultados estarão disponíveis a partir do dia 12 de julho por e-mails e redes sociais da Gramadotur. O espetáculo “Ilumination” tem a Direção Artística de Sergio Korsakoff e Walther Neto na Direção Musical. O roteiro original é da Natalis Empreendimentos Culturais e WN Produções. O Natal Luz em sua 34ª edição acontece de 24 de outubro de 2019 a 12 de janeiro de 2020 é uma promoção da Prefeitura de Gramado e realização da Autarquia Municipal Gramadotur.

