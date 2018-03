Audiência debaterá inovação e agricultura sustentável

A Cotrijal confirmou a tradicional audiência pública do Senado Federal na Expodireto Cotrijal 2018. A programação acontecerá na tarde de 9 de março, último dia da Feira, no Auditório Central do Parque.

A realização da audiência pública já foi aprovada pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA), com debate sobre o tema “Inovação e Sustentabilidade na Agricultura”, por iniciativa da senadora Ana Amélia Lemos (Progressistas-RS). Será o sétimo ano consecutivo em que a comissão promoverá a audiência em Não-Me-Toque, durante a Expodireto Cotrijal. A TV Senado transmitirá a programação ao vivo.

