A audiência do Oscar na TV norte-americana despencou 16% nos EUA

diência da 90ª cerimônia do Oscar na televisão norte-americana, transmitida na noite de domingo pela ABC, despencou quase 16% em relação ao ano passado, de acordo com dados preliminares da Nielsen divulgados nesta segunda-feira.

A “Variety”, publicação de notícias de Hollywood, havia publicado mais cedo os números da Nielsen. Os 18,9% deste ano se comparam com 22,4% de um ano atrás, quando o Oscar registrou sua pior audiência até então em 9 anos, com 32,9 milhões de telespectadores.

A audiência de televisão têm caído nos últimos anos à medida que espectadores migram para transmissões por streaming. Os números da Nielsen não incluem a audiência em plataformas digitais e móveis.

Atriz trans

Vencedor na categoria Melhor Filme Estrangeiro do Oscar 2018, o chileno “Uma Mulher Fantástica” entrou para a história da premiação cinematográfica de Hollywood como a primeira produção protagonizada por uma transexual a ganhar a estatueta.

O longa do diretor Sebastián Lelio tem a cantora e atriz Daniela Vega como protagonista. Ela também entrou para a história do Oscar como a primeira trans a figurar entre o time de apresentadores de categorias ou indicados ao prêmio. Foi ela quem chamou ao palco o cantor Sufjan Stevens, que concorria ao prêmio de Melhor Canção com Mistery of Love, do longa Me Chame pelo Seu Nome.

Se Vega tivesse sido indicada na categoria atriz, também seria a primeira trans a romper essa barreira.

A atriz de 28 anos, nascida em Santiago, diz não se incomodar com as notícias que destacam o fato de ela ser transgênero. “Não me chateia e eu entendo” disse ela à BBC Mundo, o serviço em espanhol da BBC. “Veja, fui a única menina trans no colégio, a única trans no meu bairro, a única trans no meu prédio, a primeira menina trans para muitos namorados… Não é algo que me assombre tanto.”

Segundo a atriz, agora há muito mais pessoas transgênero. “A pergunta é onde estão e o que estão fazendo. E essa não é uma tarefa minha, porque estou aqui, visível. A tarefa é para os demais, de abrirem essa possibilidade de se conectar.” Trajetória

Daniela Vega começou sua carreira no teatro – atuou em peças como Migrantes e A Mulher Borboleta.

Em 2014, ela apareceu no clipe da música Maria, do cantor chileno Manuel García. No mesmo ano, fez sua estreia no cinema com A Visita, do diretor Mauricio López Fernández.