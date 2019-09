Audiência Pública sobre concessão do trecho 2 da Orla do Guaíba ocorre nesta terça-feira

A Prefeitura de Porto Alegre realiza nesta terça-feira (10) a audiência pública sobre a concessão do trecho 2 da Orla do Guaíba. O edital do trecho 2 tem previsão de lançamento para outubro de 2019. O critério de julgamento será a maior oferta de outorga fixa. De acordo com os estudos realizados, o investimento estimado é de R$ 70,5 milhões. O evento ocorre às 10h, na rua Siqueira Campos, 1.300 – 14º andar.

A área a ser concedida tem 134,4 mil metros quadrados e 850 metros de extensão, mais a faixa de água, que vai da Rótula das Cuias ao Arroio Dilúvio. O objetivo é transformar o espaço em um polo de lazer e entretenimento, fazendo sua operação de maneira sustentável no longo prazo, além de garantir um espaço público aberto à população e fomentar o ambiente de negócios e turismo na capital.

