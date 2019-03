Audiência sobre obras no entorno da Arena do Grêmio acontece nesta quinta

Ocorrerá nesta quinta-feira (28) a audiência de conciliação para tratar da execução das obras do entorno da Arena do Grêmio. A polêmica se estende desde 2015, quando a OAS entrou em recuperação judicial. Há pouco mais de um ano, a prefeitura e o Ministério Público do Estado negociam com a empresa Karagounis para que assuma os trabalhos. Em fevereiro, o MP pediu na Justiça o cumprimento do acordo firmado com a OAS. Todos os projetos e orçamentos apresentados pela empresa para a execução das obras no entorno da Arena foram aprovados pelo município.

A audiência desta quinta foi convocada pela juíza Nadja Mara Zanella, da 10ªVara da Fazenda Pública de Porto Alegre, e ocorre no âmbito de Ação Civil Pública ajuizada em 2014 pelo MP.

