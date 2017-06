Auditor do Tribunal de Contas da UniÃ£o Ã© nomeado presidente do Conselho Administrativo de Defesa EconÃ´mica

Axandre Barreto de Souza foi nomeado nesta quinta-feira (22) para o cargo de presidente do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). O órgão, ligado ao Ministério da Justiça, atua para garantir a livre concorrência no mercado, o que inclui análise de fusões e aquisições de empresas e o combate a cartéis.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União e está assinada pelo presidente da República em exercício, Rodrigo Maia. Indicado pelo presidente Michel Temer, Barreto de Souza é auditor do TCU (Tribunal de Contas da União) e trabalha como chefe de gabinete do ministro da Corte Bruno Dantas.

Ele assume o novo cargo no lugar de Gilvandro Araújo, que estava como presidente interino do Cade e teve o nome envolvido nas delações de executivos da J&F, empresa que controla a JBS. A Polícia Federal investiga o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), que está preso, por receber propina para defender interesses da JBS em um processo em tramitação no Cade.

Loures telefonou para o Gilvandro Araújo para interceder pelo grupo. O Cade nega que tenha agido para beneficiar o grupo no processo. Em maio, a PF chegou a cumprir um mandado de busca e apreensão na sede do conselho. Além de Souza, também foi publicada nesta quinta a nomeação de Maurício Oscar Bandeira Maia para uma das cadeiras de conselheiro do Tribunal do Cade.

