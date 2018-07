Auditores preparam retomada da greve

Os auditores fiscais da Receita Federal ameaçam retomar a greve nas alfândegas e nas delegacias a partir de quarta-feira, 1º de agosto, caso o governo não publique o texto que regulamenta o chamado “bônus de eficiência” da categoria. Iniciada em novembro de 2017, a paralisação foi suspensa no início do mês a pedido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que se comprometeu a pressionar o Palácio do Planalto para atender à reivindicação dos servidores do Fisco. De acordo com a AGU (Advocacia-Geral da União), o impacto financeiro da greve dos auditores gira em torno de R$ 10,1 milhões por dia, incluindo perdas de arrecadação.

Sem entrave

O presidente do Sindifisco (Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais), Claudio Damasceno, afirma que não há qualquer entrave para a publicação do decreto: “Esperamos que hoje ou amanhã, o presidente Michel Temer possa assinar o decreto e resolver essa questão”.

Virar a página

Damasceno acrescenta que, para a categoria, o momento é de “virar a página, desde que o Governo cumpra com o acordo assinado há dois anos”.

Nunca antes

É um país sui generis. Foi a primeira vez na História do Brasil que um político condenado e preso por corrupção ganha um show de homenagem. Gil, Chico e cia que o digam.

Greve anunciada

Começa hoje a tal greve de fome de militantes de movimentos sociais pela libertação do ex-presidente Lula. O “sacrifício” só terá início após ser anunciado em coletiva à imprensa, em Brasília, pela Via Campesina.

Frequência política

O Supremo Tribunal Federal não tem a menor pressa em vetar o controle de emissoras de rádio e TV por políticos. Atualmente, mais de 50 deputados e senadores têm participação declarada em emissoras Brasil afora.

Isonomia

Já se vão oito meses desde que o PSOL protocolou no STF a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 379, com o argumento de que o comando de veículos de comunicações por políticos “viola preceitos fundamentais como a realização de eleições livres, o pluralismo político e o princípio da isonomia”.

Rifado

A aliança de partidos do chamado Centrão com o tucano Geraldo Alckmin começa a ter efeito nos estados e no DF. O apoio do PSD, por exemplo, derrubou a candidatura do deputado federal Izalci Lucas (PSDB) ao Governo do DF

Coalizão

Pesou o poder de convencimento do deputado Rogério Rosso (PSD-DF) junto ao presidente da legenda, Gilberto Kassab. Rosso será o candidato da coalizão de oposição ao governador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), que tentará a reeleição.

Fiscalização

O MPT (Ministério Público do Trabalho) e o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis) vão intensificar a fiscalização das condições de trabalho nas plataformas de petróleo e gás do País.

Ouro preto

Os órgãos assinam nos próximos dias termo de cooperação para reforçar a atuação conjunta. “Essa cooperação irá otimizar as ações fiscais por meio do compartilhamento de recursos e intercâmbio de informações”, afirma a procuradora Júnia Bonfante, gerente do projeto Ouro Negro no âmbito do MPT.

Lista negra

Deputado Cabo Sabino (PR-CE) quer obrigar as empresas aéreas a manterem “lista negra” com os nomes de pessoas que cometeram ou tentaram cometer atos de terrorismo contra a aviação civil.

Sanções

No Projeto de Lei 9331/17, Sabino indica que devem constar na lista pessoas que efetuarem “qualquer tipo de comunicação falsa sugerindo que a segurança de uma uma aeronave possa estar em perigo pela presença de artefatos explosivos”.

Barretão

Aos 90 anos, o produtor Luis Carlos Barreto será homenageado no 25° Festival de Cinema de Vitória, no dia 6 de setembro.

Marielle

Entre os mais de 70 filmes que produziu, dirigiu e roteirizou, destacam-se Dona Flor e Seus Dois Maridos, O Que É Isso, Companheiro, O Quatrilho e Lula, o Filho do Brasil. Atualmente, Barretão produz filme sobre a vereadora Marielle Franco.

Cinquentenário

Como parte das comemorações dos 50 anos do Hospital Geral do Ingá (RJ), foram inaugurados na instituição, em Niterói, consultórios para atender pacientes de Cirurgia Geral, Ortopedia e Urologia.

