Auditoria detectou irregularidades na compra de baterias do submarino argentino desaparecido

Uma investigação do Ministério da Defesa da Argentina teria advertido sobre “irregularidades” na compra direta das baterias do ARA San Juan. A informação foi divulgada no domingo pelo jornal argentino La Nacion. A publicação diz ter tido acesso a uma cópia das ações que chegaram secretamente a três escritórios oficiais fazendo o alerta. A informação coincide com uma auditoria do Sigen (Sindicato Geral), que também questionou o procedimento.

Segundo a investigação efetuada por especialistas da Defesa entre 2015 e 2016, a Marinha teria violado padrões regulatórios e operacionais para o reparo da meia-vida e substituição de baterias. Ao que tudo indica, houve interesse em direcionar a compra de suprimentos para benefício de certos fornecedores e, nesse processo, foram adquiridos suprimentos com garantias vencidas.

“As informações coletadas são conclusivas, pelo menos, para sustentar que não só os contratos não estão em conformidade com o procedimento administrativo regulamentado, mas também que os militares encarregados por esse procedimento podem estar envolvidos em uma conduta ilegal que beneficiou as empresas premiadas, Hawker Gmbh e Ferrostaal AG “, disseram os investigadores da Defesa.

Esses mesmos investigadores alertaram os funcionários do Kirchnerismo sobre o assunto em 2015. E também ocorreu o mesmo quando foi feita a troca de baterias dos submarinos Salta e Santa Cruz. Consultados pelo jornal, representantes do Governo disseram que estão revisando “todos os processos dentro da Marinha” e que uma investigação interna “profunda” será aberta. A equipe entretanto reiterou que, neste momento, a prioridade é encontrar o submarino para, posteriormente, avaliar o que aconteceu e quem são os responsáveis pelo episódio.

Buscas

O desaparecimento do submarino completou 11 dias no domingo. A Armada Argentina admitiu no sábado não ter nenhum indício do submarino argentino, que provavelmente explodiu no Atlântico Sul com 44 tripulantes a bordo, enquanto incorporam sofisticados equipamentos russos nas buscas em profundidades máximas.

No porto de Comodoro Rivadavia (1.750 km ao sul de Buenos Aires) estão sendo preparados equipamentos russos e americanos para rastrear em uma zona “de entre 200 e 1.000 metros de profundidade, a área com maior probabilidade de achá-lo”, indicou Balbi.

Trata-se de um submarino teleguiado russo de detecção a máxima profundidade, que estará pronto para operar “em alguns dias” e de uma cápsula de resgate americana que tinha a chegada na região prevista para este domingo, caso houvesse condições meteorológicas favoráveis.

