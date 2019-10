Auditório Araújo Vianna será sede de Copa Brasileira de ginástica aeróbica, esportiva e danças da América Latina

Apontado como o maior evento competitivo de ginástica aeróbica esportiva e danças da América Latina, a 17ª edição da Copa Brasil e Sulamericano acontece entre os dias 16 e 19 de outubro, no auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre. A programação envolve competições e mostras não competitivas. O evento reunirá aproximadamente 800 participantes de sete países.

As provas acontecem das 13:30h as 21h e serão dividas em preliminares, semi finais e finais. A entrada no evento será 1 quilo de alimento não perecível que será destinada à mesa Brasil, iniciativa do Sesc, e à Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC). As competições estão divididas nas modalidades de ginástica aeróbica esportiva, hip hop, step, jazz, danças latinas, danças árabes, fitness, pop dance e free mix. Para as competições estão confirmados representantes do Uruguai, Argentina, Paraguai, Colômbia, México, Peru , e Brasil, dividido em oito estados (RS, SC, PR, SP, RJ, MS, MG e DF).

O coordenador de Esporte e Lazer da diretoria-geral de Esporte, Recração e Lazer, professor Claudio Franzen, lembra que a prática esportiva promove a socialização dos jovens, além de estimular a prática de atividades físicas e melhores hábitos para a saúde. “Hoje, após 17 anos de evento, nota-se a integração das várias modalidades em escolas e academias, tornando-as parte do cotidiano na prática física como forma de socialização e educação”, disse.

Os melhores nas modalidades de ginástica aeróbica e hip hop se classificarão para o Campeonato Mundial 2020, que acontecerá no mês de agosto nos Estados Unidos. O evento é organizado pela Liga Brasileira de Ginástica Aeróbica e Fitness, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte e o SESC.

Além disso, o evento contará novamente com a parceria de projetos sociais de todo o Estado e a participação de portadores de necessidades especiais, vindos de diversas cidades. Conforme a presidente da Liga Internacional e Brasileira de Ginástica Aeróbica e Física (Libraf), professora Maria Lucia Kroeff Barbosa, “são iniciativas como essa que contribuem para a inserção social através do esporte e da expressão corporal, bem como alternativa à prevenção do envolvimento com drogas e a violência”, destacou.

Outras informações sobre o evento podem ser obtidas pelo portal da Libraf.

