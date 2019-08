Auditório Araújo Vianna vai receber dois shows internacionais

O Auditório Araújo Vianna promete fortes emoções nos meses de outubro e novembro. Isso porque a casa vai receber dois shows internacionais. O primeiro é com os roqueiros do Creedence Clearwater Revisited que farão sua turnê de despedida.

A banda fará show na Capital Gaúcha, no dia 26 de outubro. A equipe conta com Stu Cook e Doug “Cosmo” Clifford, integrantes da célebre banda Creedence Clearwater Revival, que foi comandada por John Fogerty entre 1967 e 1972. A banda se apresentou em Porto Alegre pela última vez em 2015 e promete trazer para seu show em 2019 os clássicos, Born on the Bayou, Proud Mary e Have You Ever Seen the Rain?.

Já no dia 10 de novembro, será a vez de Scott Stapp se apresentar nos palcos no Araújo Vianna. Stapp vai cantar músicas de sua carreira solo e também sucessos de sua banda Creed, que no momento deu uma pausa.

Até o momento, não há informações sobre vendas dos ingressos para as apresentações.

