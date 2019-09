Augusto Aras substituirá Raquel Dodge na Procuradoria-Geral da República

O presidente Jair Bolsonaro indicou, na tarde desta quinta-feira (5), o subprocurador Augusto Aras para substituir Raquel Dodge na Procuradoria-Geral da República (PGR). O anúncio foi feito pelo chefe do Executivo hoje durante evento no Ministério da Agricultura e será publicado na edição do Diário Oficial da União nesta sexta-feira (6). A indicação deverá passar por uma sabatina no Senado.

Aras não estava incluído na lista tríplice – sugestão de nomes para ocupar o cargo feita pela Associação Nacional de Procuradores -, o que faz com que Bolsonaro quebre a tradição de quase 20 anos de indicações com base no documento. Aras entrou em campanha por fora da lista e criticava o instrumento, dizendo que ele representava interesses corporativistas da categoria.

O mandato de Dodge encerra no dia 17 deste mês e, caso o nome indicado pelo presidente não seja aprovado pelo Senado, quem assume temporariamente é Alcides Martins, vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, atualmente subprocurador da República.

